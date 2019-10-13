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Kayseri'de metruk binalara polis denetimi
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis, metruk binalar ile kent merkezindeki parklarda arama yaptı. Operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan...
GÜVENLİK 13.10.2019, 11:19
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis, metruk binalar ile kent merkezindeki parklarda arama yaptı. Operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan 1 kişi yakalandı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narkotik-Metruk' ve 'Narkotik-Park' uygulaması olarak iki operasyon düzenlendi. Gün gerçekleşen operasyonun gündüz bölümünde polis Battalgazi, Karacaoğlu, Oruç Reis, Yavuzlar, Caferbey, Sakarya, Germir ve Harman Mahallesi'nde iki narkotik köpeği ile metruk binalarda arama yaptı. 37 metruk binanın kontrol edildiği, 112 kişinin sorgulandığı operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Operasyonun akşam bölümünde ise, Beştepeler, İnönü, Çeçenistan, Koçak, Kosova, Argıncık Alsancak, Necmettin Erbakan ve Mimar Sinan parkında uygulama yapıldı. 193 kişi ve 13 aracın sorgulandığı uygulamada, 1 kişi üzerinden 8 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narkotik-Metruk' ve 'Narkotik-Park' uygulaması olarak iki operasyon düzenlendi. Gün gerçekleşen operasyonun gündüz bölümünde polis Battalgazi, Karacaoğlu, Oruç Reis, Yavuzlar, Caferbey, Sakarya, Germir ve Harman Mahallesi'nde iki narkotik köpeği ile metruk binalarda arama yaptı. 37 metruk binanın kontrol edildiği, 112 kişinin sorgulandığı operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Operasyonun akşam bölümünde ise, Beştepeler, İnönü, Çeçenistan, Koçak, Kosova, Argıncık Alsancak, Necmettin Erbakan ve Mimar Sinan parkında uygulama yapıldı. 193 kişi ve 13 aracın sorgulandığı uygulamada, 1 kişi üzerinden 8 gram esrar ele geçirildi.
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