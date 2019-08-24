Kayseri'de mazot ve yağ hırsızı tutuklandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağ çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 20 Ağustos günü, Barsama Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde park halinde duran 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağ çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Jandarma şüphelilerin N.S., M.E. ve O.M.Y. olduğunu belirledi. 3 şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

Daha önce de farklı ilçeler ile Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.E. tutuklandı, N.S. ve O.M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



