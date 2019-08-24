Son Dakika
Kayseri'de mazot ve yağ hırsızı tutuklandı
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağ çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, 20 Ağustos günü, Barsama Mahallesi'ndeki...
GÜVENLİK 23.08.2019, 13:35
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağ çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 20 Ağustos günü, Barsama Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde park halinde duran 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağ çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Jandarma şüphelilerin N.S., M.E. ve O.M.Y. olduğunu belirledi. 3 şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
Daha önce de farklı ilçeler ile Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.E. tutuklandı, N.S. ve O.M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, 20 Ağustos günü, Barsama Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde park halinde duran 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağ çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Jandarma şüphelilerin N.S., M.E. ve O.M.Y. olduğunu belirledi. 3 şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
Daha önce de farklı ilçeler ile Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.E. tutuklandı, N.S. ve O.M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016