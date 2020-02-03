Son Dakika
Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu
GÜVENLİK 03.02.2020, 01:20
KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Şubat 2020
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|20
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Alanyaspor
|20
|38
|5. Fenerbahçe
|20
|37
|6. Galatasaray
|20
|36
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Gaziantep FK
|20
|27
|10. Malatyaspor
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|20
|16
|17. Ankaragücü
|20
|14
|18. Kayserispor
|20
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|20
|41
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|20
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Altay
|20
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Akhisar Bld.Spor
|20
|28
|9. Giresunspor
|20
|28
|10. Menemen Belediyespor
|20
|28
|11. Fatih Karagümrük
|20
|27
|12. Balıkesirspor
|20
|25
|13. Altınordu
|20
|23
|14. İstanbulspor
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|25
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Tottenham
|25
|37
|6. Sheffield United
|25
|36
|7. M. United
|25
|35
|8. Wolverhampton
|25
|35
|9. Everton
|25
|33
|10. Arsenal
|25
|31
|11. Burnley
|25
|31
|12. Newcastle
|25
|31
|13. Southampton
|25
|31
|14. Crystal Palace
|25
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|22
|46
|3. Getafe
|22
|39
|4. Sevilla
|22
|39
|5. Valencia
|22
|37
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Villarreal
|22
|34
|8. Real Sociedad
|22
|34
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Real Betis
|22
|28
|13. Levante
|22
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|22
|24
|16. Eibar
|22
|24
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Leganés
|22
|18
|19. Celta de Vigo
|22
|17
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016