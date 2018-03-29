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Kayseri'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ- Niğde karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. ​Kaza, dün akşam Kayseri- Niğde karayolu Bahçelievler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdi Yiğit (25) yönetimindeki 51 LB 785 plakalı...

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
KAYSERİ- Niğde karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
​Kaza, dün akşam Kayseri- Niğde karayolu Bahçelievler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdi Yiğit (25) yönetimindeki 51 LB 785 plakalı otomobil, Bayraklı kavşağından İncesu ilçe merkezine giden Celal Kafrut (30) yönetimindeki 50 HA 420 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Celam Kafrut öldü, Erdi Yiğit, Ahmet Gürbüz ve Mustafa Ogurlu ise yaralandı. 
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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