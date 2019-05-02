Kayseri'de kaybolan kız, Kırşehir'de bıçaklanmış bulundu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, () - KAYSERİ'de, 2 gün önce kaybolan Z.G. (14) adlı kız çocuğu, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında, sazlık bölgede bıçakla yaralanmış bulundu. Z.G., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kırşehir Mucur'daki dere yatağında, sazlık bölgede, dün akşam saatlerinde, hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Z.G.'nin, sırtından bıçakla yaralandığını ve dövüldüğünü belirledi. Z.G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 bıçak darbesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Z.G., tedaviye alındı.

Kayseri'de ailesiyle oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Z.G.'nin 2 gün önce kaybolduğu, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Z.G.'nin cinsel istismara uğrayıp, uğramadığı da araştırılırken, soruşturma sürdürülüyor.