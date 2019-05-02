Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

Kayseri'de kaybolan kız, Kırşehir'de bıçaklanmış bulundu (2)

'ARACINA BİNDİĞİM KİŞİ BIÇAKLADI' Kayseri'de, 2 gün önce kaybolan ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında bıçakla yaralanmış halde bulunan Z.G. (14) adlı kız çocuğunun hastanede verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Dere...

Kayseri'de kaybolan kız, Kırşehir'de bıçaklanmış bulundu (2)

'ARACINA BİNDİĞİM KİŞİ BIÇAKLADI'
Kayseri'de, 2 gün önce kaybolan ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında bıçakla yaralanmış halde bulunan Z.G. (14) adlı kız çocuğunun hastanede verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Dere yatağında, sazlık bölgede dün akşam saatlerinde bıçaklanmış halde bulunan Z.G.'nin ilk ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Z.G. ifadesinde, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan evinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan babaannesinin yanına gitmek için yola çıktığını ve bindiği araç sürücüsünün kendisini Mucur'a getirerek bıçakladığını öne sürdü. Bahçesine gübre atan bir çiftçi tarafından bulunduğunu kaydeden Z.G., ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Z.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.
Jandarma ekipleri, Z.G.'nin ifadesi doğrultusunda aracına bindiği sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328