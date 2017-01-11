Kayseri'de kaçak silah ve sigara operasyonu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, mermi ve kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, gelen ihbarlar üzerine iki ayrı operasyon yaptı. İl merkezinde bulunan E.T.'nin evinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 71 mermi ele geçirildi. S.T.'nin Pınarbaşı İlçesindeki evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 100 tabanca mermisi, 2 kuru sıkı tabanca ve 60 kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerinin yaptığı başka bir operasyonda ise 7 farklı işyerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam bin 248 kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.



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