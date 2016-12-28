Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polis, Suriye uyruklu bir kişinin kaldığı evde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesinde oturan Suriye uyruklu M.R.B'nin sigara kaçakçılığı yaptığını belirledi. Evinde yapılan aramalarda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen M.R.B. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.