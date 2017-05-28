Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, bır otomobilin altına gizlenmiş halde, 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya yolunda yaptığı yol kontrollerinde içinde Suriye uyruklu M.R.R. ve A.R.'nin bulunduğu otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, aracın alt kısmına gizlenmiş halde 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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