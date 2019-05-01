Kayseri'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda 1500 kaçak şişe kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana ve Mersin'den kente kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, yaklaşık 2 aydır teknik takibe aldığı kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında internet dizisi oyuncuları A.U. ve M.A.D'nin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, piyasa değeri 500 bin TL olan 1500 şişe kaçak içki ele geçirildi. 4 şüphelinin, sosyal medyadan açtıkları farklı hesaplar üzerinden görüştükleri kişilere temin ettikleri kaçak içkileri, çöp kovalarının içine koyup şalgam faturası ile sattıkları öğrenildi. Gözaltına alınan A.U., S.B., M.A.D. ve A.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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