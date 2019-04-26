Kayseri'de 'kablo' hırsızlığına, 2 tutuklama

KAYSERİ'de, çaldıkları iletişim kablolarını yakarak hurdacılara sattıkları belirlenen Tayfur K. (36) ve Kenan K. (31), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Merkez Kocasinan ilçesinde, iletişim kablosu hırsızlığının son dönemde artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalınan kabloların Molu Mahallesi yakınlarında yakılarak hurdacılara satıldığını belirleyen ekipler, boş arazide hazırlık yaparak şüphelileri bekledi. Çaldıkları kabloları yakıp, hurdacıya satmak için Molu Mahallesi'ne gelen Tayfur K. ve Kenan K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 10 parça halinde 263 metre iletişim kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI