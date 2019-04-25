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Kayseri'de iş insanına FETÖ'den 5 yıl hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan iş insanı İbrahim A. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında...

Kayseri'de iş insanına FETÖ'den 5 yıl hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan iş insanı İbrahim A. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İbrahim A. hazır bulundu. Duruşmada KHK ile kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği eski başkanlarından Hamdi K. tanık olarak dinlendi.  Hamdi K., İbrahim A.'yı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını ifade ederek, "17-25 Aralık'tan sonra GESİAD'ta yoğun bir istifa dilekçesi vardı. Bunlar arasında sanığın dilekçesi olduğunu da hatırlıyorum. Örgüt üyesi olduğunu ya da burs, himmet verdiğini, toplantılara katılıp, katılmadığını bilmiyorum. İstifa dilekçesinin işleme konulmaması için talimat vermedim" diye konuştu. Mahkemece son sözü sorulan İbrahim A. ise "Diyeceğim bir şey yok" dedi.
Mahkeme heyeti, İbrahim A.'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

 

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