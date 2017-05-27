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Kayseri'de ikinci 'Fuat Avni' operasyonuna 7 tutuklama

KAYSERİ,() – EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, sosyal medyada oluşturulan...

Kayseri'de ikinci 'Fuat Avni' operasyonuna 7 tutuklama

KAYSERİ,() – EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, sosyal medyada oluşturulan 'Fuat Avni' benzeri yeni bir suç örgütü yapılanmasına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Aksaray ve Çankırı illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siber saldırı gerçekleştirerek birçok bakan ve milletvekillerine ait kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçiren, gizli kalması gereken bilgileri sosyal medya hesapları ve sitelerde yayınlayan, birçok sanatçı ve gazeteciye ait sosyal medya hesaplarını ele geçiren ve kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekillerine tehdit içerikli paylaşımlar yapan, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası WhatsApp programında 'Yurtta Sulh Konseyi' adlı grup oluşturan ve grup yöneticisi Albay adlı kişinin, gözaltındaki FETÖ'cülerin serbest kalmasını isteyen tehdit mesajı yayanlara gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan Çağrı E. suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan; Yusuf E., Alp Can Ö., Yusuf Y., Osman D., Alparslan Ç. ve Seyit Cem Y. suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı. Yasin Y. ve Ali Y. ise çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 

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