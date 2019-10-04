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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Salaman yönetimindeki 38 HK 265 plakalı otomobil, karşıdan gelen Yeliz...
GÜVENLİK 04.10.2019, 13:04
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Salaman yönetimindeki 38 HK 265 plakalı otomobil, karşıdan gelen Yeliz Şahin'in kullandığı 38 ABP 365 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Salaman ile diğer sürücü Yeliz Şahin, yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Salaman yönetimindeki 38 HK 265 plakalı otomobil, karşıdan gelen Yeliz Şahin'in kullandığı 38 ABP 365 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Salaman ile diğer sürücü Yeliz Şahin, yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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