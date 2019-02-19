Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 3 kişiye tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 5 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesi Kayabağ Mahallesinde M.T.'nin evine giren kimliği belirsiz kişiler, değerli eşyaları alarak kaçtı. Jandarma, olayla ilgili Ö.K., N.Y., E.Y. ve O.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 32 hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Kayabağ Mahallesi'nde bulunan 5 evden de hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K., N.Y. ve E.Y. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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