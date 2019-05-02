Kayseri'de halk otobüsü duvara çarptı: 8 yaralı 

KAYSERİ'de yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsünün alt geçit duvarına çarpması sonucu şoför ve 7 yolcu yaralandı.Kaza, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mücahit Doğan'ın kullandığı 38 AB 156 plakalı özel halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, alt geçit duvarına çarptı. Kazada, sürücü Doğan ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Mücahit Doğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, 7 yaralının ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI