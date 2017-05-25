Kayseri'de FETÖ şüphelisi 9'u avukat 11 kişi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında eski Fazilet ve Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Akkaş'ın da bulunduğu 9'u avukat 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9'u avukat 11 kişi polisteki sorgusunun ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Adliyesi'ne getirildi.