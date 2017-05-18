Kayseri'de FETÖ şüphelisi 8 esnaf ve işadamı adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerini esnaf ve işadamlarına yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörün finansmanını sağlama' suçundan 12 Mayıs'ta Ahmet B., Ahmet Osman B., Süleyman Ü., Sami G., Nagihan B., Nuri K., İbrahim Hakkı G., Halil K.'yı gözaltına ald. Şüpheliler polisteki sorgularının ardından götürüldükleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, firari Bayram G.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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