Kayseri'de FETÖ şüphelisi 71 işadamı hakkındaki iddianeme kabul edildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de aralarında çok sayıda iş adamının bulunduğu, bazıları tutuklu 71 FETÖ/PYD şüphelisi hakkında savcının hazırladığı iddianame kabul edildi. Şüpheliler 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' ve 'örgüte finansal destek sağladıkları' iddiasıyla hazırlanan iddianameyi daha önce Kayseri 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 'delillendirme yönünden eksik bulup' savcılığa iade etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı bir üst mahkeme olan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. İtiraz kabul edildi ve iddianeme yeniden 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianmenin bu kez kabul edildiği ve yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.