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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasınnda yargılanan 5'i tutuklu 10 sanıktan 7'si 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ abisi olduğu belirtilen tutuklu...

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasınnda yargılanan 5'i tutuklu 10 sanıktan 7'si 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ abisi olduğu belirtilen tutuklu Osman Kömü'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 2 sanık ise beraat etti.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Ramazan Bayan, Mustafa Yücel, Ramazan Teke, Osman Kömü, Ömer Uslu ile tutuksuz sanıklar Hamdi Yıldırım, Mustafa Gencer, Ömer Güven, Ramazan Kara ve Osman Duran Türkmen hakim karşısına çıktı. FETÖ'nün kriptolu programı ByLock kullandıkları ve sohbet toplantılarına katıldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Osman Kömü ise, FETÖ abisi olduğu iddiasını reddetti.
Mahkeme, yargılama sonunda tutuklu Osman Kömü'ye 7 yıl 6 ay, Hamdi Yıldırım, Mustafa Gencer, Ramazan Bayan, Mustafa Yücel, Ramazan Teke, Ömer Uslu ve Osman Duran Türkmen'e de 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Ramazan Kara ve Ömer Güven'in ise beraatine karar verildi.

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