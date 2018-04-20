Kayseri'de FETÖ sanığı iş insanına 8 yıl 9 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, tutuksuz yargılanan iş insanı Nuh Elmacıoğlu, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Nuh Elmacıoğlu ve avukatları hazır bulundu. İstanbul Fatih'te, 3 Eylül 2013 tarihinde, Bank Asya'dan ABD'deki bir okula 242 bin 950 dolar yatırdığı iddia edilen Elmacıoğlu, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyip, böyle bir havale yapmadığını öne sürdü. Emniyetteki ve önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayan Elmacıoğlu, "Devletimin yanında oldum. İlk andan itibaren bildiğimi söyledim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, oy çokluğuyla tutuksuz sanık Nuh Elmacıoğlu'nun 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası Elmacıoğlu, mahkeme salonundaki polis memurları tarafından elleri kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.