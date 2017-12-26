Kayseri'de FETÖ sanığı 6 kişiye hapis cezası verildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görülen iki ayrı FETÖ/PDY davasında, 'örgüt üyesi olmak' ve 'şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmak' suçlarından yargılanan 4’ü tutuklu, 2’si tutuksuz 6 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Halil İbrahim Okur ve tutuksuz yargılanan Ayşe A. ile Havva İ.’nin savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetinden tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Ayşe A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Aynı mahkemede tutuklu yargılanan Halil İbrahim Okur ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, yattığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Duruşmaya katılmayan ve avukatının savunma yaptığı tutuksuz sanık Havva İ. de 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Tosun, Ahmet Bülbül ve Muammer Esen, hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Tosun’u 9 yıl, Ahmet Bülbül’ü de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu diğer sanık iş adamı Muammer Esen hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye kararı verildi.