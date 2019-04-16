Kayseri'de FETÖ sanığı 4 askere hapis cezası

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında 2'si meslekten ihraç, 2'si açıkta, 4 astsubay, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalara tutuklu sanıklar Ali D., İlhan Ç., Semih G. ve tutuksuz sanık Ergün C. ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında, örgüt üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti. Yargılama sonucu soruşturma kapsamında açığa alınan tutuklu sanıklar Ali D., Semih G. ve meslekten ihraç edilen İlhan Ç. ile Ergün C., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.