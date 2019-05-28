Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirlenen 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, eski askeri öğrenci, özel şirkette işçi, kamu kurumunda yardımcı hizmetli ve emekli astsubay olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Firari 3 kişinin ise arandığı belirtildi.
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.