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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları belirlenen İbrahim K. ve Umut Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli 2 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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