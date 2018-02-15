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Kayseri'de FETÖ'nün 4 'mahrem imamı'na hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imamı' oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanıktan 3'üne 8'er yıl 9'ar ay, diğer tutuklu...

Kayseri'de FETÖ'nün 4 'mahrem imamı'na hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imamı' oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanıktan 3'üne 8'er yıl 9'ar ay, diğer tutuklu sanığa ise 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada meslekten ihraç edilen öğretmenler Yavuz Selim Burgu ile Faruk Çoban, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi eski Başhekimi Doç. Dr. Yahya Orçun Zorba ve eczacı Faruk Talay hazır bulundu. Haklarında ‘örgüt yöneticiliği'nden kamu davası açılan ve savunmaları alınan tutuklu sanıklar, kendilerine yönelik suçlamaları reddetti. Sanıklar, mahkemede yüzlerine okunan kod isimlerini de kabul etmedi. Kod adının 'Celal' olduğu ileri sürülen sanıklardan Faruk Çoban, "Çevremde herkes, Atatürkçü ve milliyetçi kimliğimle tanır. Silahlı terör örgütü ile atıfta bulunulması çok kötü bir durum. Suçsuzum" dedi.
'ÖRGÜTLE İLİŞKİM OLSA KADROLAŞMAK İÇİN KULLANIRDIM'
Kod adının 'Onur' olduğu belirtilen Yahya Orçun Zorba ise “15 Temmuz sonrası gözaltına alındım. Eşimden boşandım. Hayatımı adadığım akademisyenlik görevinde profesör olmama 20 gün kala mesleğimden ihraç edildim. Örgütle ilişkim olsa konumumu kadrolaşmak için kullanırdım. Bugüne kadar en ufak soruşturma dahi geçirmedim” diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Yavuz Selim Burgu, Yahya Orçun Zorba ve Faruk Çoban’ı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8’er yıl 9’ar ay, Faruk Talay’ı ise ‘silahlı terör örgütü’ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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