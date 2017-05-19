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Kayseri'de, FETÖ'den 6 işadamı ve esnaf tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan esnaf ve işadamı 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve...

Kayseri'de, FETÖ'den 6 işadamı ve esnaf tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan esnaf ve işadamı 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerini 12 Mayıs günü esnaf ve işadamlarına yönelik FETÖ/PDY operasyonu  kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terörün finansmanını sağlamak' suçlamalarıyla  1'i kadın 9 kişiyi gözaltına aldı.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nuri Korkmaz, Süleyman Ünsal, İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Halil Korkmaz, Ahmet Osman Başaltı ve Sami Gülhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bayram G., Ahmet B. ve Nagihan B. ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest  kaldı. 

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