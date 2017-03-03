Kayseri'de FETÖ'den 33 kadın öğretmene gözaltı (2)

24'Ü YAKALANDI, 9'U ARANIYOR
Kayseri'de polisin, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kadın öğretmenden 24'ü yakalandı.
Polis, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden Esra Doğan, Esra Şafak, Fatma Nurdan Adıyaman, Gül Durak (Erbakırcı), Gülcan Alıcı, Habibe Tuzcuoğlu, Hacer Demir, Hanife Bozkunt, Hatice Betül Çanakçı, Hatice Karabulut, Keziban Murt, Leyla Talay, Meral Yılmaz, Özlem Dayıoğlu, Rumeysa Doğan (Işık), Şule Eroğlu, Tuğbanur Tomakin, Ülkü Tokul, Vildan Ejder, Zehra Şahin (Sağır), Selvi Yavuz, Mahinur Kübra Avşar, Ayşe Yasemin Şarvan ve Neriman Demirci'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'unun yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
24'Ü YAKALANDI, 9'U ARANIYOR