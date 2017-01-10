Kayseri'de FETÖ davasına devam edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding sahip ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Bugünkü duruşma tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınması ile devam etti. Sanıklardan memur Şaban Çınar, ''Hakkımıza bir çok suç yönetildi. Acaba, Rus büyükelçisinin öldürülmesi olayı da bizim dosyaya eklenecek mi?'' dedi.

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 67 sanığın dün yapılan duruşması bugün de devam etti. Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanıklardan Hüseyin Güngör, Hüseyin Aydın, Şaban Çınar, Şadi Gülek, Tamer Oğuz, Şahin Ekici ve Köksal Erdoğmuş savunma yaptı.

Tutuksuz sanık, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde memur olarak olarak çalışan Şaban Çınar mahkemede savunma yaptı. Halen KHK ile açıkta bulunan memur Çınar, ifadesinde şunları söyledi:

"Kendimi aklamak için parçalamayacağım. Çünkü benim, suçum yok. Bize, yönetilen suçlamalar 17-25 Temmuz sonrası olaylar olarak ifade edilse de, sorular ve yönetilen suçlamalar bu tarih öncesine aittir. Davayı down sendromlu olarak nitelendirmek istiyorum. Terör örgütüne finans sağlamak suçlamasıyla yargılanırken, şimdi hakkıma birçok suçlama yöneltilerek eklemeler yapılmış. Şimdi soruyorum, Rus büyükelçisinin öldürülmesi de bizim dosyaya eklenecek mi? Evimde yapılan aramada 2 liste bulundu. Bu listeler, satın aldığım eve ve doğan çocuğuma hediye getiren kişilerdi. Ancak, hayırlı olsun amacıyla getirilen paralar himmet parası olarak nitelendiriliyor. Savcılığın yaptığı suç eklemelerini, kaçak yapı olarak değerlendiriyorum."

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Hüseyin Güngör, Hüseyin Aydın, Şadi Gülek, Tamer Oğuz, Şahin Ekici ve Köksal Erdoğmuş mahkeme de yaptığı savunma da kendilerine yönetilen suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme de tahliyelerini istedi. Mahkeme alınan ifadelerin ardından duruşmaya öğle tatili nedeniyle ara verildi.