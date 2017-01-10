Kayseri'de FETÖ davasına devam edildi (2)

SANIKLAR İFADE VERMEYE DEVAM ETTİ

67 sanıklı Kayseri FETÖ davasının öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklardan İbrahim Ülger, Erkan Yıldız, Muzaffer Güner, Eşref Coşar, Cengizhan Bingöl ve Ömer Pekşen savunma yaptı. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve başkaca suç işleme, Cumhurbaşkanına hakaret, Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak, Devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, Silahlı terör örgütü yöneticisi olma, Resmi belgede sahtecilik, Hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanununa muhalefet, Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından yargılanan tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmeyip, tahliyelerini istediler.

Tutuksuz sanıklardan ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ömer Pekşen, Sesli ve Görüntülü Bilişimi Sistemi (SEGBİS) üzerinden yaptığı savunmasında dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir’in “Burada yangın var, söndürmeye gelir misin” demesi üzerine göreve başladığı belirtti. Pekşen, “Göreve başladıktan sonra güvenlik, soru hazırlama ve sınav adaleti konusunda birçok yenilik yaptık. Yapılan askeri sınavlarda hiçbir şekilde usulsüzlük yoktur” dedi. Duruşmanın ikinci gününde 14 tutuksuz sanık savunması yaptı. Duruşma yarın da devam edecek.