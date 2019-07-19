Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
19 Temmuz 2019 Cuma 18:13
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.