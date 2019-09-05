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Kayseri'de engelliyi dolandıran 5 kişiye gözaltı
KAYSERİ'de, engelli M.Y.'yi (58), uygun fiyata arsa alma bahanesiyle 65 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Kentte oturan kısmi engelli M.Y., uygun fiyata arsa alabileceğini söyleyen M.S. adlı kişiye 65 bin lira...
GÜVENLİK 05.09.2019, 15:26
KAYSERİ'de, engelli M.Y.'yi (58), uygun fiyata arsa alma bahanesiyle 65 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Kentte oturan kısmi engelli M.Y., uygun fiyata arsa alabileceğini söyleyen M.S. adlı kişiye 65 bin lira verdi. M.S., T.C. numarası ve tarih kısmı yanlış düzenlenmiş geçersiz teminat senedi karşılığında M.Y.'den parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.Y., eşi F.N.Y'ye (52) durumu anlattı. Kadının polise şikayette bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Engelli M.Y.'den parayı alan M.S. polisin çalışması sonucu yakalandı. M.S. ile işbirliği halinde olduğu belirlenen Ö.Ö., B.A., B.Ö. ve M.K. da yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu saptanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'nitelikli yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Kentte oturan kısmi engelli M.Y., uygun fiyata arsa alabileceğini söyleyen M.S. adlı kişiye 65 bin lira verdi. M.S., T.C. numarası ve tarih kısmı yanlış düzenlenmiş geçersiz teminat senedi karşılığında M.Y.'den parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.Y., eşi F.N.Y'ye (52) durumu anlattı. Kadının polise şikayette bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Engelli M.Y.'den parayı alan M.S. polisin çalışması sonucu yakalandı. M.S. ile işbirliği halinde olduğu belirlenen Ö.Ö., B.A., B.Ö. ve M.K. da yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu saptanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'nitelikli yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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