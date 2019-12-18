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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan...
GÜVENLİK 18.12.2019, 18:09
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D., S.A. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve S.A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D., S.A. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve S.A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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