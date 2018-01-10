Kayseri'de DEAŞ şüphelileri adliyede

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.