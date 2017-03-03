Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 'terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak' suçundan yabancı uyruklu İmad Eddin Youssef Kahalil ve Teyir Kürdi isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.