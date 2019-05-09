Kayseri'de DEAŞ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Doğu Türkistan uyruklu Rozitohti Emintohti polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Suriye'de DEAŞ'a katılıp Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan ve Kilis'te 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Rozitohti Emintohti'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Emintohti'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı evi belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı. Hakkında dolandırıcılık suçundan da yakalama kararı bulunan Emintohti, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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