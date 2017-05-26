Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Kayseri'de çete davasında 14 tahliye

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, iddiaya göre elebaşılığını Remzi Ç.'nin yaptığı 28 sanıklı organize suç örgütü davasında 19'u tutuklu sanıktan 14'ü ilk duruşmada tahliye edildi. Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

Kayseri'de çete davasında 14 tahliye

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, iddiaya göre elebaşılığını Remzi Ç.'nin yaptığı 28 sanıklı organize suç örgütü davasında 19'u tutuklu sanıktan 14'ü ilk duruşmada tahliye edildi.
Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aziz, Remzi ve Teoman Ç. Edirne Cezaevi'nden, Mehmet İ., Ali Durmuş Ç., Ramazan Y. Ödemiş Kapalı Cezaevi'nden, Hakan Y. Tavşanlı Kapalı Cezaevi'nden, Adem Durmuş Ç., Mehmet K., Mehmet Ö., Musa A., Ahmet İlker Ç. Salihli Kapalı Cezaevi'nden, İzzet E. ile Ziya T. Dinar Kapalı Cezaevi'nden  Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cüneyt G., Hakan Y., Mahmut Ö., Rıfat U., Veis İ. ise mahkemede hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ahu Ç., Alattin Ç. Fatimatül B., Nazire Ç, Nihat Ç, Osman Ö, Rıza K, ve Sümeyye D. de duruşmaya katıldı.
DURUŞMA GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ
2013- 2015 yılları arasında, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit', 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, serbest meslek sahibinin banka aracı kılınarak dolandırıcılığı', 'Suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak örgüte yarar sağlamak için senedin yağması', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yargılanan sanıklar, duruşmada kendilerini savundu. Maliye Bakanlığı avukatlarının da müşteki olarak katıldığı duruşma gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. 
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yargılama sonunda mahkeme tutuklu sanıklar Remzi, Aziz Ç., Veis, Mehmet İ. ve Mahmut Ö.'nun tutukluluk hallerinin devamına, diğer 14 sanığın ise cezaevinde kaldıkları süre, delillerin toplanması ve müştekilerin tamamına yakınının dinlenmesi olması nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma eylül ayına ertelendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246