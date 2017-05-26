Kayseri'de çete davasında 14 tahliye

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, iddiaya göre elebaşılığını Remzi Ç.'nin yaptığı 28 sanıklı organize suç örgütü davasında 19'u tutuklu sanıktan 14'ü ilk duruşmada tahliye edildi.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aziz, Remzi ve Teoman Ç. Edirne Cezaevi'nden, Mehmet İ., Ali Durmuş Ç., Ramazan Y. Ödemiş Kapalı Cezaevi'nden, Hakan Y. Tavşanlı Kapalı Cezaevi'nden, Adem Durmuş Ç., Mehmet K., Mehmet Ö., Musa A., Ahmet İlker Ç. Salihli Kapalı Cezaevi'nden, İzzet E. ile Ziya T. Dinar Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cüneyt G., Hakan Y., Mahmut Ö., Rıfat U., Veis İ. ise mahkemede hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ahu Ç., Alattin Ç. Fatimatül B., Nazire Ç, Nihat Ç, Osman Ö, Rıza K, ve Sümeyye D. de duruşmaya katıldı.

DURUŞMA GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ

2013- 2015 yılları arasında, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit', 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, serbest meslek sahibinin banka aracı kılınarak dolandırıcılığı', 'Suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak örgüte yarar sağlamak için senedin yağması', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yargılanan sanıklar, duruşmada kendilerini savundu. Maliye Bakanlığı avukatlarının da müşteki olarak katıldığı duruşma gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yargılama sonunda mahkeme tutuklu sanıklar Remzi, Aziz Ç., Veis, Mehmet İ. ve Mahmut Ö.'nun tutukluluk hallerinin devamına, diğer 14 sanığın ise cezaevinde kaldıkları süre, delillerin toplanması ve müştekilerin tamamına yakınının dinlenmesi olması nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma eylül ayına ertelendi.