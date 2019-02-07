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Kayseri'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K. tarafından göğsünden bıçaklanan Musa İlhan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil...

Kayseri'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: 1 ölü
KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K. tarafından göğsünden bıçaklanan Musa İlhan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa İlhan ile Mehmet K. arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., İlhan'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mehmet K. ise olayın ardından kayıplara karıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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