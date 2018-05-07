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Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü

KAYSERİ'de borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan Mustafa Kılıç (30) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir markette karşılaşan Mustafa Kılıç...

Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
KAYSERİ'de borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan Mustafa Kılıç (30) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir markette karşılaşan Mustafa Kılıç ile Serkan (37) ve kardeşi Murat Yiğit (32) arasında borç- alacak nedeniyle önce tartışma, sonra kavga çıktı. Murat Yiğit, tabancayla Kılıç'a ateş edip, ağabeyi Serkan ile olay yerinden kaçtı. Çevrdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Mustafa Kılıç'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin olay yerinde bıçakla yaralandığını ve kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gittiğini belirledi. Murat Yiğit ve Serkan Yiğit'in tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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