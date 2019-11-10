Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarını yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Melikgazi ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bağ evinde bulunduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 117 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 2 yeşil reçeteye tabi ilaç ve 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinde, uyuşturucu madde satmadıklarını sadece kullandıklarını belirten 11 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.