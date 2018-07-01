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Kayseri'de Atlı Polis Grup Amirliği açıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nin açılış töreni ve 'Emniyetle engelsiz yarınlar' projesi kapsamında tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Talas ilçesi Endürlük bölgesinde...

Kayseri'de Atlı Polis Grup Amirliği açıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nin açılış töreni ve 'Emniyetle engelsiz yarınlar' projesi kapsamında tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.
Talas ilçesi Endürlük bölgesinde gerçekleştirilen Atlı Polis Grup Amirliği açılış törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Dursun Ataş, İsmail Emrah Karayel, Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Kamçı, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Kayseri’de güzel bir faaliyet hayata geçti. Bugün bu güzel faaliyet için buradayız. Vakıflara ait olan bu araziye emniyet müdürlüğümüze kiraladık. Başta emniyet müdürümüzün gayretleri ile burasını bir tesis haline getirdik. Bugün at çiftliğimizi açıyoruz. Bu çiftliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Burada özellikle şehit çocuklarımızın yararlanmasını sağlayacağız. Şehit çocuklarımız için burası onlara hizmet verecek bir yer olacak. Emniyet mensuplarına hizmet verecek. Ayrıca engelli çocuklarımızın rehabilitasyonun da atlarımızı kullandıracağız. Asayiş hizmetlerinde de ileride geliştirdiğimizde toplumsal olaylarda park ve bahçelerde atlarımızı da kullanma imkanına kavuşacağız. Türkiye’de 4 ilde böyle yerler var. Dolayısıyla Kayseri 5’inci olarak atlı birlikle asayiş olaylarına müdahale edecek bir konuma gelecektir."
Vali Kamçı’nın konuşmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordine edilen 'Emniyetle engelsiz yarınlar' projesi kapsamında, hayırseverler tarafından alınan tekerlekli sandalyeler engellilere hediye edildi. Program şarkıcı Baha'nın konseriyle son buldu.

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