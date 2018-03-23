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Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye operasyon düzenlendi....

Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye operasyon düzenlendi. Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Firma ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el kondu.
Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan, 2'si Kayseri'de olmak üzere 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan 'Anadolu Farm' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ocak ayında inceleme başlattı, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, 5 Şubat'ta soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö. ve şube müdür V.M. gözaltına alındı. Yine şube müdürü olduğu belirlenen A.Ö. de Kahramanmaraş'ta yakalandı.
BANKA HESAPLARINA VE TAŞINMAZLARINA EL KONDU
Firmanın genel merkezi, şubeleri ve şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Firma ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el kondu.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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