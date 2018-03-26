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Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

KAYSERİ Çevre Yolu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin otomobilde bulunduğu ve ambulans şoförü ile sağlık personelinin ise yaralandığı belirtilen kaza nedeniyle...

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
KAYSERİ Çevre Yolu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin otomobilde bulunduğu ve ambulans şoförü ile sağlık personelinin ise yaralandığı belirtilen kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38  E4730 plakalı, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontroldan çıktı. Üzam'ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün skimliği belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ
Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomo bilde bulunan ve aynı aileden oldukları sanılan 5 kişi yaşamını yitirirken, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. 
Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Arçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollu olarak sağlandı. polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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