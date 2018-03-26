Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı - Ek fotoğraflar
26 Mart 2018 Pazartesi 01:28
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