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Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var

KAYSERİ Çevre Yolu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralıların olduğu belirtildi. Kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi.

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
KAYSERİ Çevre Yolu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralıların olduğu belirtildi.

Kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. İİddiaya göre içerisinde hasta bulunan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans, karşı yönden gelen 38  E4730 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada iltk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, kazada yaralıların da olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

 

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