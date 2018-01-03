Kayseri'de 9 DEAŞ şüphelisi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolü sonrası DEAŞ şüphelileri adliyeye götürüldü.
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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.