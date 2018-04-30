Kayseri'de 8 silahla yakalanan 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, polisin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 7 tabanca ve 1 tüfek ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda İ.G, O.S. ve İ.G. yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda 7 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ile 70 adet kurşun, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.