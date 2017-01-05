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Kayseri'de 8 işyerinden hırsızlık yapan garson tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de garsonluk yapan 23 yaşındaki Ömer K., 8 işyerindeki yazarkasa ve bağış kutusunda bulunan paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hunat, Camikebir, Cumhuriyet ve Serçeönü mahallelerinde...

Kayseri'de 8 işyerinden hırsızlık yapan garson tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de garsonluk yapan 23 yaşındaki Ömer K., 8 işyerindeki yazarkasa ve bağış kutusunda bulunan paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Hunat, Camikebir, Cumhuriyet ve Serçeönü mahallelerinde bulunan lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında son zamanlarda kapıların ve pencerelerin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarları gelince polis özel ekip oluşturdu. Bu mahallelerdeki 100’ün üzerinde kamera kaydını inceleyen polis, eşkalinden şüpheli Ömer K.'yı belirledi. Kentin Cumhuriyet Meydanı’nda gezerken gözaltına alınan Ömer K.'nın sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Ömer K.’nın yazarkasa ve bağış kutularındaki paraları çalarken rahat tavırları dikkat çekti.

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