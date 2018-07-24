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Kayseri'de 8 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu tutuklu 8 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay  arasında değişen hapis cezaları verildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen...

Kayseri'de 8 FETÖ sanığına hapis cezası
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu tutuklu 8 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay  arasında değişen hapis cezaları verildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklar Turan Y., Nuh Mehmet E., Fatih A., Abdullah K., Bayram Gökçek, Mustafa Özyurt  ile öğretim üyeleri Halit Aktürk ve Talip Ö. hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanıklardan Bayram Gökçek, Halit Aktürk ve Mustafa Özyurt'u 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.
Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan sanıklardan Nuh Mehmet E., Fatih A. ve Abdullah K. ise, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Heyet, Erciyes Üniversitesi eski akademisyenlerinden Talip Ö.'nün 5 yıl 10 ay, Turan Y.'nin ise 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyelerine karar verdi.
FETÖ SANIĞI İŞ ADAMI TAHLİYE OLDU
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise iş adamı tutuklu sanık Ahmet D'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, Ahmet D.'nin örgüt ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle cezalandırılarak, tüm mal varlığına el konulmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Ahmet D.'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme oy çokluğu ile Ahmet D.'nin mal varlıklarına tedbiren el konulmasını kararlaştırdı. Heyet, Ahmet D.'nin kamu kurum ve kuruluşlarında attığı imza örneklerinin istenmesine ve imza örneği alınmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

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