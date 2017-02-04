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Kayseri'de 71 işadamı hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ömer Dengiz ve Mahmut Hiçyılmaz'nda aralarında bulunduğu bazıları tutuklu, 71 işadamı hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse, işadamları 3...

Kayseri'de 71 işadamı hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ömer Dengiz ve Mahmut Hiçyılmaz'nda aralarında bulunduğu bazıları tutuklu, 71 işadamı hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse, işadamları 3 ayrı suçtan yargılanacak.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, geçen Ağustos ayında operasyon düzenledi, çok sayıda işadamını gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay sonra aralarında Ömer Dengiz, Mahmut Hiçyılmaz, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ ve Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 şüpheli hakkında 300 sayfalık iddianame hazırladı. İddianame mahkemece kabul edilirse, şüpheliler, "Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyetini Devirmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet etmek' suçlarından, 3 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.  

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